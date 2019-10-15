При Минветеранов планируют создать Совет семей погибших

При Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планируют создать Совет семей погибших. Об этом на своей странице в Facebook сообщила профильный министр Оксана Коляда.



«Можно долго рассказывать руководству государства о том, что социальная защита семей погибших - это одна из важнейших обязанностей страны. Особенно, той, где идет война. А можно собрать всех вместе и, глядя в глаза, об этом поговорить. Поговорили. Договорились: создаем Совет семей погибших при Минветеранов», - написала Коляда.



Также, по ее словам, в министерстве до 15 ноября закончат работу над новым законом при активном участии семей погибших военнослужащих.



«Разбираемся с вопросами выплат, ждем от семей информации обо всех противозаконных случаях, в частности, по фактам расследования гибели наших защитников, активизируем работу над программой национально-патриотического воспитания молодежи, съемок патриотических фильмов и информационной политики в целом», - написала Коляда.