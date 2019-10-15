В «Слуге народа» обещают повысить ренту на руду не только Ахметову, но и Коломойскому

Проект закона № 1210 будет дополнен нормой о повышении ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%. Об этом заявил депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



«Обязательно будут внесены изменения [в законопроект] ко второму чтению», — отметил он во время общения с журналистами в кулуарах парламента.



На вопрос, почему изначально законопроект предполагал повышение ставки ренты только на железную руду, а о марганцевой не упоминалось, Гетманцев ответил: «На тот момент Минфин не было готово предоставить расчеты. На сегодняшний день эти расчеты предоставлены комитету, мы их используем».



Говоря о размере ставки на железную руды, депутат отметил, что она еще не определена. При этом он подчеркнул, что большинство металлургических компаний уже согласны на повышение ставки. «Думаю, мы найдем компромисс», — резюмировал Гетманцев.



Ожидается, что сегодня законопроект № 1210 будет рассмотрен в первом чтении.

В Украине есть два горно-обогатительных комбината, которые используют марганцевую руду для производства ферросплавов. Оба находятся под контролем олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.



Изначально законопроектом № 1210 предлагалось увеличить ставку ренты на добычу железной руды с 8% до 10%, а также увеличить базу налогообложения: вместо стоимости добытой руды парламент может утвердить цену готовой продукции.



Первым о необходимости повышения ставки ренты на железную руду летом заявил Коломойский. Он выразил возмущение тем, что предприятия другого олиграха Рината Ахметова платят, по его мнению, низкую ренту.



В компании «Метинвест» Ахметова, а также на комбинате «ArcelorMittal Кривой Рог» выразили обеспокоенность предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс, поскольку их принятие приведет к значительному росту рентных платежей не только за добычу железной руды, но и ее обогащение.