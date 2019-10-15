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Украинская сторона заявила о новом обстреле боевиками участка разведения у Золотого

15 октября 2019, 13:17

Украинская сторона заявила о новом обстреле боевиками участка разведения у Золотого

Вчера, 14 октября, боевики снова обстреляли участок разведения сил в районе Золотого, сообщила украинская сторона СЦКК.

Отмечается, что боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Украинская сторона отмечает, что обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки. «Оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по информации Министерства обороны Украины, сегодня под огнем боевиков из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались украинские военные в районах населенных пунктов Павлополь, Пищевик, Новотроицкое, Золотое-4 и Золотое. Рядом с двумя последними предполагается разведение сторон. Попали ли под обстрел именно участки разведения, в Минобороны не уточнили.

Всего за минувшие сутки был зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных на Донбассе, с начала текущего дня — 5.

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Накануне украинская сторона напомнила, что разведение сил у Золтого и Петровского возможно только при соблюдении предварительного семидневного режима прекращения огня.

ТЕМЫ

Места
Золотое
Прочее
Разведение сторон

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