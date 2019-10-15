На марше «Нет капитуляции» в Киеве заметили людей с символикой немецких неонацистов

На марше «Нет капитуляции» в Киеве, который прошел 14 октября, были люди в одежде с символикой немецкой неонацистской партии «Третий путь». На это обратило внимание hromadske.



Колонна людей в такой одежде шла вместе с другими участниками марша.

Отметим, что представители «Третьего пути» приезжают на шествие в Киев, которое традиционно проводится 14 октября, как минимум третий год подряд. В 2017 году они, в частности, побывали на съезде партии «Национальный корпус». Кроме того, члены «Третьего пути» посетили захоронение солдат Вермахта под Киевом. Также колонну этой немецкой неонацистской партии видели на марше 2018 года.



Марш «Нет капитуляции» позиционировался как шествие без символики украинских партий. Организаторами выступили ветеранские общественные организации. В марше приняли участие представители партий «Национальный корпус», «Европейская солидарность», а также националистических организаций.



Также вчера партия «Свобода» провела марш УПА под своими флагами.

Организаторы марша «Нет капитуляции» выступили против Минских соглашений, подписанных в 2015-2016 годах, которые предусматривают урегулирование конфликта путем введения особого статуса для Донбасса.



Под лозунгом «Нет капитуляции» в Украине прошли ранее акции в знак протеста против формулы Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе.



14 октября в Украине отмечают день защитника Украины, Покровы пресвятой Богородицы и день украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным.