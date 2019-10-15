Представитель Зеленского выступил против идеи строительства стены на Донбассе

Представитель президента Украины в АР Крым, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по правой реформе Антон Кориневич заявил, что против идеи строительства стены на линии соприкосновения с неподконтрольной частью Донбасса. Об этом он заявил во время круглого стола в Киеве, отметив что есть определенные вопросы безопасности, но «нужно пытаться делать все, чтобы улучшить ситуацию».



«Когда мы говорим об идее построить стену на границе с ОРДЛО — я первый, кто с этим категорически не согласится, потому что как только мы начнем строить стену там, то на следующий день мы начнем строить стену с Крымом. Как только мы будем забывать о так называемом ОРДЛО, безусловно, об украинском Донбассе, на следующий день мы можем начать говорить о том, что мы будем забывать о Крыме. Безусловно, поскольку это две составляющие одного вопроса — мы не можем этого допустить», — сказал Кориневич.



По его словам, украинской власти важно сохранять связи с жителями оккупации. В частности, упрощением предоставления административных услуг. «Административные процедуры — акты рождения и смерти, образование, сервисы, государственные услуги. Мы должны показать, что на временно оккупированных территориях проживают не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы», — пояснил Кориневич.



Также он выразил надежду, что первые наработки рабочей группы, которую он возглавляет, относительно реинтеграции Крыма и части Донбасса будут представлены до конца года.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал, что что у руководства страны есть два плана по урегулированию ситуации на Донбассе. Пристайко пояснил, что первый план подразумевает дипломатический путь в рамках Минских соглашений. В рамках «плана А» договоренностей, которые бы выполнила Россия нужно добиться за столом переговоров в «нормандском формате».



При этом Пристайко отметил, что если не удастся реализовать мирный план, то президенту Зеленскому предложат отгородиться от подконтрольной боевикам части Донбасса. Сам Зеленский отмечал, что при «плане Б» государству придется обеспечить выезд проукраинских жителей оккупированного Донбасса и их обустройство на новом месте.