Зеленский инициирует двухлетний мораторий на проверки ФЛП, кроме «рисковых»

Президент Владимир Зеленский инициирует двухлетний мораторий на проверку физических лиц — предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых» , таких как ювелирный бизнес.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, решение было принято после консультаций с экспертами, представителями предпринимателей и депутатами.



Таким образом Зеленский отреагировал на критику представителей малого бизнеса, которые протестовали под стенами Офиса президента против законов «О применении регистраторов расчетных операций» и «О детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», которые вводят электронный чек. На Банковой полагают, что протесты вызваны плохой информированностью предпринимателей относительно норм принятых законов.



Заместитель главы ОП Юлия Ковалив заявила, что электронные чеки для ФЛП вводятся с 2021 года. «Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют», — подчеркнула она.



Государственная налоговая служба уже с 1 января 2020 года должна предоставить приложение для электронных чеков с бесплатным тестированием, что позволит предпринимателям приспособиться к изменениям в законодательстве. В течение первого года действия законов ответственность за неправильное ведение отчетов будет смягчена.