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Антимонопольный коммитет оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона гривен за сговор на торгах

15 октября 2019, 22:59

Антимонопольный коммитет оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона гривен за сговор на торгах

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию бизнесмена Рената Ахметова «Корум Украина» и компанию «Горные Машины» за зговор на торгах по оборудованию для государтсвенного предприятия «Львовуголь». Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Тереньтьев.

Он уточнил, что «Корум Украина» была оштрафована на 53 миллиона гривен, а «Горные Машины» на 3,3 миллиона гривен.

«Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры), элеваторы и конвейеры (1 торги) — в общей сумме почти 330 миллионов гривен. Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку «Корум Украина» и «Горные Машины» согласовали свои действия, то есть, сговорились», — заявил Тереньтьев.

В АМКУ выяснили, что компании осуществляли контроль через общих учредителей, имеют общих сотрудников, оказывают друг другу финансовую помощь и покупают товары, а также имеют общие средства связи и IP-адреса. По словам Тереньтьева, такие факты говорят о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

В свою очередь «Корум Украина» намерена обжаловать данное решение АМКУ в суде, передает «Интерфакс-Украина».

Компания из группы Ахметова считает, что выводы АМКУ «не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела». «Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства», — подчеркнули в «Корум Украина».

Также компания считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении обществом антиконкурентных согласованных действий.

«По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО "Корум Украина" не осуществляло и не получило доходов», — отмечается в заявлении «Корум Украина».

ТЕМЫ

Организации
АМКУ
Люди
Ринат Ахметов

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