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В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день

15 октября 2019, 23:55

В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 15 октября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом, однако стороны заявили, что не отказываются от этих планов.

Украинская сторона в ТКГ заявила о необходимости демилитаризации ряда населенных пунктов, находящихся на неподконтрольной правительству части Донецкой области. Среди них - Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

В общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) не видят возможности до весны 2020 года организовать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые бы отвечали демократическим стандартам.

Общество

Председатель «пенсионного фонда» при группировке «ЛНР» Татьяна Васильева рассказала, в каких случаях необходимо иметь «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии. По ее словам, этот порядок распространяется только на тех лиц, которые прибыли на постоянное проживание на территорию, подконтрольную группировке.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене».

Боевики группировки «ЛНР» задержали жителя неподконтрольной части территории Луганской области Алексея Крюкова по обвинению в работе на СБУ.

Экономика

Группировка «ДНР» объявила о планах провести «Донецкий международный инвестиционный форум» 28-29 октября.

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