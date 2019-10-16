Зеленский разрешил НАБУ и ГБР самостоятельно вести прослушку

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) вести прослушку без согласования со Службой безопасности. Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.



Отмечается, что 9 октября закон был направлен на подпись президенту, а 15 октября возвращен с подписью от главы государства.



Верховная Рада одобрила законопроект 4 октября. Документ поддержали 330 народных депутатов. В случае необходимости прослушивания, а также проведения обыска или досмотра депутатов, НАБУ и ГБР должны будут просить разрешение у парламента.