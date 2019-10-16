СМИ: Коломойский хочет контролировать Украинскую премьер-лигу по футболу

Олигарх Игорь Коломойский хочеть взять под контроль Украинскую премьер-лигу по футболу, добившись смены ее руководителя. Об этом со ссылкой на источники заявил журналист Сергей Болотников в YouTube-программе «ТаТоТаке».



«Из того, что я знаю и слышал, можно сделать вывод, что Коломойский нагнул [главу Украинской ассоциации футбола Андрея] Павелко, тому придется делиться властью. Коломойский забирает влияние над УПЛ. По крайней мере, все к тому идет», — сказал Болотников.



По его словам, на место действующего президента УПЛ Томаса Гримма рассматриваются разные кандидаты, но все они — люди Коломойского. Журналист назвал одну фамилию, которую ему подтвердили несколько источников.



«Руководитель управления спортивных проектов 1+1 Media Степан Щербачев метит на это кресло. Насколько это серьезно, какие шансы, кто конкуренты — пока информации нет», — сказал Болотников.

Между УПЛ и каналами медиахолдинга 1+1 Media Игоря Коломойского существует конфликт из-за трансляции матчей. Клубы «Динамо», «Заря», «Днепр-1», «Десна» и «Карпаты» отказались, чтобы их домашние игры показывали каналы «Футбол 1/2» из медиахолдинга владельца «Шахтера» Рината Ахметова. Матчи этих пяти команд транслируют каналы «2+2» и УНИАН из 1+1 Media.