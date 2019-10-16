Главы Латвии и Украины прокомментировали дело об арестованных деньгах, которые были выведены экс-чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения уже арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов.



«Отдельная тема сегодняшнего разговора – это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию», - сказал он на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.



В свою очередь президент Латвии отметил, что нужно дождаться решения суда. Он заверил, что между Украиной и Латвией есть договоренность о том, что украинская сторона предоставит все необходимые доказательства нелегальности средств, которые выведены в Латвию.



Левитс добавил, что следственный процесс еще не завешен.

Суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации.