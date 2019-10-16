«Нафтогаз»: Цена на газ для населения в октябре снизилась на 4,9%

В октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».



«Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием», - говорится в сообщении.



В компании заявляют, что цены на газ для населения в октябре 2019 года снизятся гораздо ниже, чем стоимость газа, закрепленная в услуге «Газовый запас», в рамках которой потребители закупили газ для собственных потребностей по летней цене для того, чтобы пользоваться им на время отопительного сезона.



В услуге «Газовый запас» закреплено стоимость газа на уровне 4874,42 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение), а установленная на октябрь цена газа будет почти на 602 гривны меньше.



По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене.