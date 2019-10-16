В Луганской области суд арестовал боевика батальона «Заря»

В Луганской области суд арестовал уроженца Харькова, который подозревается в участии в боевых действиях в составе группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Луганской области.



Согласно данным следствия, в августе 2014 года обвиняемый добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «2-й артиллерийской батареи батальона "Заря"».



«После зачисления в ряды боевиков мужчина прошел обучение по боевой подготовке и получил автоматическое оружие, а именно автомат Калашникова. В составе вооруженного подразделения силового блока террористической организации "ЛНР" указанное лицо участвовало в обстрелах украинских территорий и боевых действиях на территории линии соприкосновения в Луганской области», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, в батальоне «Заря» мужчина ежемесячно получал денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.



«На данный момент лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) УК Украины, и по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, следственным судьей Северодонецкого городского суда Луганской области применена к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.