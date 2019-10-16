Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии соприкосновения

Кабинет министров Украины принял решение отложить до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



В министерстве напомнили, что согласно постановлению «Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно неподконтрольными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет.



Однако, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Минветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил.



«На заседании правительства вступление в силу постановления №815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года», - подытожили в министерстве.