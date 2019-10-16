На заправке в Луганской области произошел пожар, один человек пострадал

В поселке Шапаровка (Луганская область) на заправочной станции произошел пожар, один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



В службу спасения сообщение о пожаре на заправочной станции поступило у 14.45. Спустя два часа пожар был полностью ликвидирован.



Спасатели установили, что на территории заправочной станции одной из агрофирм во время сливо-наливных работ произошло возгорание дизельного топлива.



«По предварительной информации в результате пожара пострадал водитель бензовоза», - сказано в сообщении.



К тушению пожара были привлечены 23 спасателя и 8 единиц пожарной техники.