У пенсионеров Донбасса одна из самых высоких пенсий в Украине

В Украине общая численность пенсионеров к 1 октября составила 11 миллионов 349 тысяч 187 человек. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер средней пенсии в Украине осенью составил чуть более 3 тысяч гривен в месяц.

Донецкая и Луганская области, а также Киев – лидеры по размеру средней пенсии в Украине.

В Киеве средняя пенсия составляет более 4,1 тысячи гривен, в Донецкой области – почти 4 тысячи, в Луганской – 3,6 тысяч гривен.

Наибольшее число пенсионеров в Украине получают выплаты по возрасту, средний размер которых составляет около 3 тысяч гривен.

На данный момент жители Донетчины и Луганщины, неподконтрольных правительству Украины, могут получать пенсионные выплаты лишь на территории, которую контролирует украинская власть. Выплаты привязаны к статусу переселенца. Пенсионерам необходимо регулярно выезжать на контролируемую территорию и проходить идентификацию в банке, чтобы украинские социальные учреждения не заблокировали выплаты.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил за возвращение украинских продуктов в магазины на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и пообещал выплату пенсий жителям этих территорий.