На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего 16 октября боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, отмечается в сообщении. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Уточняется, что огонь велся в районе Водяного, Авдеевки, Песок, Лебединского, Марьинки, Пищевика, Чермалыка, Талаковки, Новомихайловки, Тарамчука, Луганского, Зайцевого, Золотого, Новозвановки и Катериновки.



С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял, подчеркнули в штабе ООС.