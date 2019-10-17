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Кравчук озвучил свое видение пути к миру на Донбассе

17 октября 2019, 09:55

Кравчук озвучил свое видение пути к миру на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что «дорогу к миру на Донбассе» может открыть документ, подписанный лидерами государств «нормандской четверки».

«Лидеры Украины, России, Франции и Германии должны составить соответствующую дорожную карту лично», — сказал он в интервью «Обозревателю».

По мнению Кравчука, полномочия «помощников или советников министров иностранных дел», которым сегодня поручено составление подобных документов, недостаточны для этой задачи.

«Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал Советский Союз. Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту. Мы сели вшестером и сами написали документ. Без групп — двухсторонних, трехсторонних или каких-либо еще», — рассказал первый президент.

Кравчук убежден, что «так же нужно сделать и сегодня». «И не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран», — добавил он.

Кравчук полагает, что если такой документ будет подписан и доведен до выполнения, то «тогда мы будем иметь основания сказать: успех на Донбассе есть». Вместе тем первый президент отметил, что это не значит, «что уже завтра все изменится». «Потребуется много времени. Но дорога будет открыта», — добавил он.

Документы, которые составляют Минские соглашения составлялись при поддержке и участии лидеров «нормандского формата», но главы государств свои подписи под ними не ставили.

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