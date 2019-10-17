СБУ расследует возможную работу бывшего замминистра экономики на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины расследует возможную работу на спецслужбы России бывшего заместителя министра экономического развития и торговли, говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева.



Отмечается, что СБУ ведет следствие с 5 июня по статье 111 (госизмена) Уголовного кодекса. Следователи установили, что с 2017 года бывший замминистра экономики, а также гражданин США, представитель американской компании Gray Fox Logistics и директор государственного предприятия «Украинский центр «Безпека» «совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».



По данным следствия, в августе 2015 года, гражданин США, выполняя задание спецслужб России на получение информации о поставках оружия и боеприпасов в Вооруженные Силы Украины, прибыл из РФ в Украину чтобы наладить контакты в с сотрудниками Минэкономики и госпредприятий, которые участвуют в реализации государственного оборонного заказа. Узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм, американец вступил с экс-замминистра и директором госпредприятия в преступный сговор, подчеркнули в СБУ.



Отмечается, что фигуранты схемы не планировали поставлять Украине необходимое оборудование и организовали заключение между госпредприятием «Безпека» и заводом «Артем» секретного контракта на выполнение оборонного заказа.



По контракту на завод должны были закупить и поставить оборудование для технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, необходимых для серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 мм до 30 декабря 2019 года.



Суд удовлетворил ходатайство СБУ и назначил почерковедческую экспертизу.



«Українські новини» отмечают, что директором ГП «Украинский центр «Безпека» является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.