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Россия отказалась учесть требование Украины распустить «Л-ДНР», потому что его озвучило неофициальное лицо

17 октября 2019, 16:43

Россия отказалась учесть требование Украины распустить «Л-ДНР», потому что его озвучило неофициальное лицо

Министерство иностранных дел России не рассматривает заявление о роспуске группировок «ДНР» и «ЛНР» как официальную позицию Украину, потому что оно прозвучало от пресс-секретаря Леонида Кучмы. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По мнению Москвы, подобные заявления «наносят удар» по реализации Минских договоренностей, отметила Захарова.

Она добавила, что МИД не рассматривает требование распустить «республики» как официальную позицию Киева, потому что ее высказало неофициальное лицо. Рассматривать Россия будет заявления глав государств и лиц, «уполномоченные решать вопросы внешней политики».

«Реагировать на каждое заявление, звучащее из Рады, от пресс-секретарей, бывших президентов или действующих политиков из разных ветвей власти — дело достаточно неблагодарное», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что украинская сторона требовала на переговорах распустить «квазигруппировки Л-ДНР». В Кремле заявили, что такое требование является неожиданной «новой вводной», которую трудно комментировать. Глава «ДНР» Денис Пушилин ответил на условие украинской стороны зеркально.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины написал, что на Банковой считают требование о роспуске «Л-ДНР» непротиворечащим Минским соглашениям.

ТЕМЫ

Организации
ДНР ЛНР МИД РФ

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