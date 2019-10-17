Киевский суд снял арест с «дочки» Сбербанка России

Хозяйственный суд Киева отменил арест украинской «дочки» российского Сбербанка, а также ее счетов в ценных бумагах. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы суда.



На «Сбербанк Украина» был наложен арест в рамках дела о компенсации за экспроприацию Россией имущества в аннексированном Крыму.



Своим решение суд подтвердил, что «Сбербанк Украина» принадлежит именно Сбербанку, а не государству Россия, с которой требовалась компенсация. Суд отклонил доводы о том, что, исходя из структуры собственности Сбербанка России, фактическим владельцем простых именных акций АО «Сбербанк» является Российская Федерация.

В сентябре 2018 года Киевский апелляционный суд арестовал акции дочерних предприятий российских ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка в Украине. Суд также запретил банкам осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлиц, чьи акции оказались под арестом.