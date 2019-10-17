Глава Донецкой области сказал, что надеется на «нормандскую четверку»

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о том, что выборы на Донбассе должны пройти по украинским законам и должны быть признаны международными организациями. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Кириленко отметил, что разведение войск в Золотом и Петровском должно предшествовать встрече «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия). Но разведение возможно лишь при соблюдении режима «тишины» в течение семи дней.



Кириленко также отметил, что именно на встрече «нормандской четверки» должны быть оговорены ближайшие шаги по установлению мира на Донбассе. Глава ДонОВГА считает, что для реинтеграции жителей неподконтрольной территории в украинское информационное пространство, нужно время.