Нацсовет проверит телеканал «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «Макси-ТВ» (канал «НАШ»), который принадлежит бывшему депутату «Оппозиционного блока» Евгению Мураеву. Поводом для проверки стала трансляция интервью Дмитрия Гордона с участием премьер-министра времен Януковича Николая Азарова.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

В программе Гордона вечером 5 октября звучали заявления, которые можно расценивать как нарушения норм украинского законодательства о суверенитете и целостности Украины. Речь идет о нормах законов «Об информации» и «О телевидении и радиовещании».

В частности, заявления в передаче могут быть расценены как «призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, совершению террористических актов, посягательству на права и свободы человека, а также как пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой и религиозной вражды».