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Глава ДонОГА заявил, что при строительстве олимпийской базы сохранят зеленую зону

17 октября 2019, 20:03

Глава ДонОГА заявил, что при строительстве олимпийской базы сохранят зеленую зону

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кирилленко заявил, что при строительстве олимпийской базы в Святогорске зеленая зона будет сохранена. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Зеленые насаждения не будут уничтожены при построении базы. Чтобы не было спекуляций, если вы готовы к диалогу, то проведем с вами встречу и посмотрим на стадии разработки проекта. Если станет ясно, что будет нанесет вред экосистеме - у меня достаточно воли и волевого решения, чтобы прекратить», - сказал он.

Также Кириленко сообщил, что проект прошел стратегическую экооценку и на данный момент отправлен на разработку землеустройства.

17 октября в Славянске митинговали против строительства региональной олимпийской базы в Святогорске. Участники акции полагают, что спортивный объект будет частично расположен на территории заповедника.

6 сентября Святогорский городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства под олимпийскую базу. В документе указано, что на эти цели будет выделено 20 гектаров земли по улице Курортной из земель рекреационного назначения коммунальной собственности. Других деталей касательно расположения олимпийской базы не указано.

Отметим, что земли национального природного парка «Святые горы» находятся в государственной собственности.

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