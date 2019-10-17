Минобороны: В ВСУ есть полные данные о заминированных участках на подконтрольных территориях

Вооруженные силы Украины обладают полной информацией о заминированных участках на подконтрольных территориях Донбасса. Об этом в эфире «Громадського» рассказал заместитель начальника управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Сергей Рокун.



«Даже если в начале войны этой информации не было, потом был проведен ряд мероприятий, в ходе которых все минно-взрывные заграждения, оставленные наемниками РФ, обнаружены. Они учитывались, маркировались или снимались», - отметил Рокун.



По его словам, Вооруженные силы обладают информацией о заминированных участках на подконтрольных территориях Донбасса. В то же время данных о заминированных участках на неподконтрольных территориях отсутствует.



Рокун напомнил, что Минобороны запустило в тестовом режиме интерактивную карту загрязненных минами территорий.