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ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе

17 октября 2019, 22:02

ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения двух жилых домов в неподконтрольном правительству селе Ясное в Донецкой области, которое расположено в 1 км от линии соприкосновения. Об этом сообщается в отчете миссии.

В квартире, расположенной на верхнем этаже двухэтажного жилого дома на ул. Щорса, 29, наблюдатели видели два поврежденных окна и следы горения вокруг повреждений.

Женщина возрастом около 90, представившаяся жительницей дома, рассказала наблюдателям, что 14 октября, примерно в 22:30, она проснулась от звуков взрывов.

В доме на ул. Щорса, 31А, команда СММ видела четыре поврежденных окна, на внешней стене здания наблюдатели видели свежее заштукатуренное место и радиальные следы горения вокруг него.

Две жительницы квартир, возрастом около 60-69 лет, сообщили, что 14 октября, примерно в 22:30, они слышали взрывы возле дома.

«По оценке наблюдателей, все упомянутые выше повреждения образовались недавно вследствие попадания снаряда, выпущенного с юго-западного направления из вооружения неустановленного типа», - говорится в отчете.

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