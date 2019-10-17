В комитете Рады по вопросам ветеранов заявили, что льготы военным отменять не будут

В предложениях по изменению льготной системы для участников боевых действий нет инициативы об отмене любых льгот военным, в том числе и контрактникам. Об этом в эфире «Громадського» заявила народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.



«Об отмене льгот военным речи никогда не было и не будет. Вообще речь шла о разработке контракта, который должен был для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета. Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет», — отметила она.



По ее словам, инициатива сделать одну систему льгот для военных Вооруженных сил, а другую — для участников «военных группировок гражданской службы». К последним относятся спасатели, которые занимаются разминированием прифронтовых районов, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.



Также есть предложения оказывать помощь от государства военным в зависимости от категории, на которые могут разделить военных.



Она отметила, что в частности консультанты из стран, которые постоянно принимают участие в военных конфликтах, в частности из США, Великобритании, Израиля, а также Хорватии, где была подобная Украине ситуация, рекомендуют разделять военных на категории в зависимости от причиненного им вреда.



Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные — представители группировок гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.



Депутат сообщила, что законопроекта о системе льгот военным еще нет, идет дискуссия.