Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 октября.

Политика



Министерство иностранных дел России не рассматривает заявление о роспуске группировок «ДНР» и «ЛНР» как официальную позицию Украину, потому что оно прозвучало от пресс-секретаря Леонида Кучмы. Его назвали неофициальным лицом.



Российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины пишет, что требование украинской стороны о роспуске группировок «ДНР» и «ЛНР», озвученное на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября, не противоречит Минским соглашениям.



Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил, что в области разведение сил на данный момент запланировано только у Петровского. Он опроверг проведение разведения войск у Мариуполя.



В группировке «ДНР» объявили, что 18 октября будет открыт их «представительский центр» в Бельгии.



Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.



Общество



Россия отправила на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей 87-й «гуманитарный конвой».



Международный комитет Красного Креста 16 октября направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью общим весом почти 118 тонн.



В Станице Луганской у контрольного пункта въезда-выезда 17 октября дня для тех, кто пересекает линию соприкосновения, запустили еще один электрокар. Проект реализован в сотрудничестве Управления Верховного комиссара ООН со штабом «Пролиска»



Константиновский горрайонный суд Донецкой области заочно приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР».



Боевые действия



Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения двух жилых домов в неподконтрольном правительству селе Ясное в Донецкой области, которое расположено в 1 км от линии соприкосновения.



Заместитель начальника управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Сергей Рокун рассказал, что Вооруженные силы Украины обладают полной информацией о заминированных участках только на подконтрольных территориях Донбасса.

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