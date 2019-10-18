Штаб зафиксировал 29 обстрелов, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Штаб уточнил, что обстрелы велись вблизи Водяного, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского, Широкино, Новолуганского, Луганского, Золотого, Новозвановки, Гладосово, Крымского, Хутор Вильного, Попасной.



С начала текущих суток, по информации штаба ООС, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет.