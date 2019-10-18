Разумков объяснил, почему создали спецкомиссию по восстановлению территориальной целостности

Создание в четверг временной спецкомиссии Верховной Рады по вопросам государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины спровоцировано событиями, которые начались в Украине после согласования «формулы Штайнмайера». Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».



«Эта инициатива вызвана событиями, которые появились после так называемой информации относительно "формулы Штайнмайера"», — сказал он.



По словам Разумкова, важно, что в состав этой временной спецкомиссии вошли представители всех фракций и групп Рады.



Председатель парламента выразил надежду, что деятельность спецкомисии создаст «информационное поле, которое сбалансирует общество».



Разумков подчеркнул, что комиссия не будет заниматься написанием нового закона об «особом статусе» на Донбассе, потому что этим займется вся Верховная Рада, учитывая мнение общества. «Уверен, что рамочные позиции [по этому законопроекту] будут предоставлены президентом. Но они будут предложены как Верховной Раде <...>, но что, наверное, самое важное, к этому будет привлечено украинское общество», — пояснил спикер Рады.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса. Однако украинские власти намерены приступить к разработке законопроекта только после встречи лидеров «нормандской четверки».



После согласования «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде городов прошли акции «Нет капитуляции!».