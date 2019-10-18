Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Разумков объяснил, почему создали спецкомиссию по восстановлению территориальной целостности

18 октября 2019, 08:41

Разумков объяснил, почему создали спецкомиссию по восстановлению территориальной целостности

Создание в четверг временной спецкомиссии Верховной Рады по вопросам государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины спровоцировано событиями, которые начались в Украине после согласования «формулы Штайнмайера». Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».

«Эта инициатива вызвана событиями, которые появились после так называемой информации относительно "формулы Штайнмайера"», — сказал он.

По словам Разумкова, важно, что в состав этой временной спецкомиссии вошли представители всех фракций и групп Рады.

Председатель парламента выразил надежду, что деятельность спецкомисии создаст «информационное поле, которое сбалансирует общество».

Разумков подчеркнул, что комиссия не будет заниматься написанием нового закона об «особом статусе» на Донбассе, потому что этим займется вся Верховная Рада, учитывая мнение общества. «Уверен, что рамочные позиции [по этому законопроекту] будут предоставлены президентом. Но они будут предложены как Верховной Раде <...>, но что, наверное, самое важное, к этому будет привлечено украинское общество», — пояснил спикер Рады.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса. Однако украинские власти намерены приступить к разработке законопроекта только после встречи лидеров «нормандской четверки».

После согласования «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде городов прошли акции «Нет капитуляции!». 

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Разумков
Организации
Верховная Рада Украины
Прочее
территориальная целостность формула Штайнмайера

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:01
Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день
22:02
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
15:19
«ДНР» анонсировала открытие «представительства» в Бельгии
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
23:55
В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
все новости
08:41
Разумков объяснил, почему создали спецкомиссию по восстановлению территориальной целостности
07:59
Штаб зафиксировал 29 обстрелов, украинские военные не пострадали
23:01
Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день
22:33
В комитете Рады по вопросам ветеранов заявили, что льготы военным отменять не будут
22:02
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе
21:20
Минобороны: В ВСУ есть полные данные о заминированных участках на подконтрольных территориях
20:39
СБУ: Пропавшими без вести на неподконтрольном Донбассе считаются 257 человек
20:03
Глава ДонОГА заявил, что при строительстве олимпийской базы сохранят зеленую зону
19:14
Нацсовет проверит телеканал «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
18:08
В Раде создали спецкомиссию по вопросам территориальной целостности Украины
17:43
На КПВВ «Станица Луганская» теперь работает еще один электрокар
17:33
Глава Донецкой области сказал, что надеется на «нормандскую четверку»
17:04
Киевский суд снял арест с «дочки» Сбербанка России
16:43
Россия отказалась учесть требование Украины распустить «Л-ДНР», потому что его озвучило неофициальное лицо
все новости
ВИДЕО
Зеленский наградил военных на передовой в Донецкой области
14 октября, 19:15
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция