Министр обороны обвинил боевиков в очередном срыве «режима тишины» для разведения войск

Боевики в четверг обстреляли участок разведения сил у Золотого, что снова откладывает начало процесса отвода войск. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.



Он напомнил, что предпосылкой для начала разведения на участках у Золотого и Петровского является семидневный режим прекразения огня, который должна зафиксировать специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.



«Сейчас это условие не соблюдается той стороной — бандформированиями, которые продолжают обстрелы регулярно. В частности, вчера мы имели обстрел в районе разведения у Золотого», — сказал Загороднюк.



Министр также отметил, что о разведении сил на других участках, кроме Золотого и Петровского, сейчас речи не идет.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. Он отметил, что у Золотого и Петровского «уже два дня тишина».