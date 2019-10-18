В Украине готовы ввести амнистию после выборов на Донбассе. Но не для всех

Украина приняла все законодательные акты по амнистии, которые предусмотрены Минскими соглашениями, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.



«На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей», — сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Замглавы МИД напомнил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания за совершенное преступление может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях Донбасса, то есть «после восстановления суверенитета Украины».



Боднар также отметил, что решение о применении амнистии принимает суд. «Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского "Боинга"», — сказал он.



Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время «это вопрос дискуссии». «Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос — общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины», — добавил замглавы МИД.