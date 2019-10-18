В штабе ООС уточнили, что двое военных пострадали вчера на Донбассе

Один украинский военнослужащий 17 октября получил ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции объединенных сил, еще один получил травму во время инженерных работ. Уточненную информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС.



«По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава объединенных сил. Еще один военный за минувшие сутки при выполнении инженерных работ получил травму в результате взрыва», — отмечается в сообщении.



В утренней сводке ООС за минувшие сутки было указано, что украинские военные на Донбассе не пострадали.