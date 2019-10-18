В Кабмине пообещали разобраться с информацией об украинском бизнесе олигарха из РФ Дерипаски

В Кабинете министров изучат журналистское расследоване «Схем» об украинском бизнесе российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



«Для того, чтобы иметь конкретный ответ, мне надо разобраться», — сказал он депутату от «Батькивщины» Сергею Соболеву, который спросил, что собирается предпринять правительство в связи с публикацией журналистов.



Пристайко добавил, что с депутатом свяжутся представители Кабмина, чтобы сообщить о действиях правительства по этому вопросу.

Проект «Схемы» выпустил расследование о том, что компания российского олигарха из ближайшего окружения президента России Олега Дерипаски в обход санкций добывает в Украине кварцит и продает его российским оборонным предприятиям для производства вооружения.