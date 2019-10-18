Ремонт трассы Мариуполь — Запорожье завершен, за последние три месяца была выполнена основная часть работ. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook.



Он отметил, что с 2016 года было отремонтировано только 70 километров. Однако 19 июля текущего года на совещании в Офисе президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году.



«130 километров, которые мы взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины», — написал Голик.



Он добавил, что на трассе работали 637 единиц техники и 1086 человек. «Спасибо каждому, кто работал на этой трассе и тем, кто сделал все, чтобы она была отремонтирована вся», — подчеркнул он.

Торжественное открытие трассы ожидается 29 октября в рамках инвестиционного форума в Мариуполе.