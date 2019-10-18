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«Газпром» предложил Медведеву продлить контракт с Украиной

18 октября 2019, 17:04

«Газпром» предложил Медведеву продлить контракт с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер счел необходимым продлить существующий контракт с Киевом о прокачке российского газа в Европу в случае, если в Украине не заработает независимый газотранспортный оператор. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает РБК.

«В том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — сказал Миллер.

Он также указал на необходимость разрешить противоречия с Украиной по поводу транзита и поставок газа.

По его словам, у «Газпрома» отсутствует информация об объемах газа, который Украина планирует закупать.

«Шарик находится на украинской стороне», — добавил Миллер, отвечая на вопрос Медведева, получил ли «Газпром» какой-нибудь ответ от Киева.

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. 9 октября глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал его продление бессмысленным.

Сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2239-1, который необходим для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с российским «Газпромом» по европейским правилам.

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