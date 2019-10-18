Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного «гумконвоя» на Донбассе

Украина направила России ноту протеста в связи с отправкой очередного «гуманитарного конвоя» на временно неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в своем Twitter.



«Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств», - говориться в сообщении.

17 октября Россия отправила на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей 87-й «гуманитарный конвой». В МЧС РФ утверждали, что везут свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.