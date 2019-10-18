В ОБСЕ сообщили о ранении ребенка в Донецке из-за взрыва боеприпаса

В Буденновском районе Донецка в результате взрыва боеприпаса пострадал 9-летний мальчик. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.



«13 октября медработники Донецкой областной клинической травматологической больницы сообщили о том, что 12 октября к ним доставили 9-летнего мальчика с ранением правой голени в результате взрыва боеприпаса», - говорится в отчете.



17 октября в этой больнице наблюдатели видели мальчика, который лежал в постели.

Ранее группировка «ДНР» сообщила о том, что в районе Старобешево ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесопосадке на окраине поселка, обнаружил тайник с боеприпасами. Он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил травму руки.