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«Богдан Моторс» отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для ВСУ

19 октября 2019, 15:20

«Богдан Моторс» отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для ВСУ

Компания «Богдан Моторс» считает безосновательными и ложными обвинения в завышении цены поставляемых в рамках государственного оборонного заказа автомобилей «Богдан-63172». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Продукция нашего завода - грузовые автомобили повышенной проходимости "Богдан-63172" в течение изготовления и поставки в Вооруженные силы Украины имели более низкую цену по сравнению с аналогичной техникой других поставщиков. Обратная связь с непосредственными пользователями - военными водителями ВСУ подтверждает, что "Богдан-63172" значительно превышает по качественным показателям и надежности автомобили других производителей"», -говорится в заявлении.

На предприятии утверждают, что все контракты по гособоронзаказу выполнялись и выполняются нашим предприятием досрочно, а автомобили во время эксплуатации не имели замечаний от военных, гарантийные обращения имели минимальное количество, как для такого объема поставок.

Также в заявлении говорится о том, что стоимость грузовиков «Богдан-63172» формировалось в полном соответствии с законодательной базой и подзаконными актами, а именно постановлениями Кабмина №517 и №464.

«События, которые в последнее время разворачиваются вокруг нашего предприятия, вносят большую нервозность в настроения работников. Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнения гособоронзаказа», - считают на предприятии.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО «Автомобильная компания "Богдан Моторс"», в которой он является конечным владельцем.

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн гривен.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - 54 тысяч долларов (за 2016 год), 63 тысяч долларов (за 2017 год) и 47,5 тысяч долларов (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

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