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Суд 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об «особом статусе» Донбасса

19 октября 2019, 17:00

Суд 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об «особом статусе» Донбасса

Конституционный суд Украины (КС) во вторник, 22 октября, на своем заседании продолжит рассматривать вопрос относительно открытия производства по представлению 53 нардепов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба КС.

«Большая палата КС будет решать, открывать ли конституционное производство относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей"», - говорится в сообщении.

Конституционное представление от 53 народных депутатов поступило 19 июля 2019 года. В настоящее время осуществляется обработка Секретариатом КС.

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