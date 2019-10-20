Один военный получил ранения за минувшие сутки в зоне ООС

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе в субботу, 19 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Водяного, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчук, Новоселовки Второй, Красногоровки, Золотого-4, Зайцево, Крымского и Троицкого.