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Один военный получил ранения за минувшие сутки в зоне ООС

20 октября 2019, 09:24

Один военный получил ранения за минувшие сутки в зоне ООС

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе в субботу, 19 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Водяного, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчук, Новоселовки Второй, Красногоровки, Золотого-4, Зайцево, Крымского и Троицкого.

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