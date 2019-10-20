Обстрелом повреждено здание школы под Донецком

Действующая школа в неподконтрольной властям Александровке Донецкой области была повреждена в результате обстрела 15 октября. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Наблюдатели миссии зафиксировали наличие двух пробоин в окне на четвертом этаже и на крыше школы на ул. Ленина, 17.



Сотрудники школы рассказали, что школа была повреждена во время обстрела, однако отказались пропускать патруль СММ на территорию школы без разрешения от боевиков «ДНР».



В связи с этим, наблюдатели не могли провести дальнейший анализ произошедшего, однако указывают, что по всей видимости повреждения образовались в результате обстрела.



Александровка находится в 20 километрах от подконтрольного боевикам Донецка.