Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 14 – 20 октября.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа не согласовала новый график разведения сил в Петровском и Золотом, однако стороны заявили, что не отказываются от этих планов.



Президент Владимир Зеленский заявил, что имплементация «формулы Штайнмайера» возможна только в новом законе об «особом статусе» Донбасса, который будет обсуждаться в случае конструктивной встречи лидеров «нормандской четверки».



Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки», сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что украинская сторона расценивает данный саммит как «последнюю честную попытку идти минским путем» в урегулировании конфликта на Донбассе.



Конкретной даты проведения саммита лидеров «нормандской четверки» еще нет, переговоры об этом ведутся. На этой неделе украинский вопрос и подготовку к нормандской встрече в своем телефонном разговоре обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.



Замруководителя Офиса президента Юрий Костюк заявил, что до обсуждения «особого статуса» Донбасса и амнистии боевиков еще «очень далеко».



Политика



Украина направила России ноту протеста в связи с отправкой очередного «гуманитарного конвоя» на подконтрольную боевикам территорию Донбасса. 17 октября в нарушение международных норм в Донецк и Луганск прибыл 87-й «гуманитарный конвой» из РФ.



Верховная Рада создала временную комиссию по вопросам формирования и реализации политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.



В День Дня Защитника Украины 14 октября в ряде городов Украины прошли акции протеста против реализации «формулы Штайнмайера». По оценкам правоохранителей, на протестах на Майдане Независимости в Киеве собрались около 12 тысячи участников.



Права человека



«ЛНР» приговорила жительницу подконтрольной боевикам части Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене».



Боевики «ЛНР» задержали жителя Луганской области Алексея Крюкова по обвинению в работе на СБУ.



Экономика



В группировке «ДНР» утверждают, что «тесно взаимодействуют» с Пенсионным фондом России, откуда с начала года поступило

около 12 тысяч запросов о подтверждении стажа и зарплаты на предприятиях, захваченных формированием.



Боевые действия



С 14 по 20 октября на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и десятеро пострадали.



В Буденновском районе Донецка в результате взрыва боеприпаса 12 октября пострадал 9-летний мальчик.



Общество



С октября оккупационные «администрации» на Донбассе проводят перепись населения. В связи с этим, украинская сторона потребовала от России объяснений.



В бельгийском городе Дендермонде открылось «представительство ДНР», которое возглавил пророссийский общественник Крис Роман.



В «ДНР» сменился «министр информации». Им стал Игорь Халепа, который ранее отвечал за обеспечение группировки интернетом через предприятие, связанное с компанией из Ростова-на-Дону.



За минувшую неделю на неподконтрольную властям часть Донбасса проследовало 119 тонн гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста и 14 тонн — от Детского фонда ООН.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: На что украинцы готовы ради мира на Донбассе? // Срыв разведения, стычки националистов с полицией. Что происходит на Луганщине? // Изменилась ли риторика кремлевских пропагандистов по отношению к Украине после «нагоняя» от Путина? // Как ветераны борются с психологическими последствиями войны.



«Нині вже»: Разведение откладывается. На Донбассе снова стреляли, поэтому пауза - еще минимум на неделю.

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