Штаб насчитал 12 обстрелов, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что противник обстреливал позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



По информации штаба, огонь велся вблизи Богдановки по направлению Петровского — из стрелкового оружия; у Водяного — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Павлополя, Пищевика и Невельского — из крупнокалиберных пулеметов; у Песков — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловки — из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; у Славного — из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, включая и автоматические гранатометы.



Также отмечается, что огонь открывался у Крымского — из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Золотого-4 — с автоматических станковых гранатометов; у Орехова — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.



По информации штаба, с начала суток вооруженные боевики три раза нарушили режим прекращения огня.