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Штаб насчитал 12 обстрелов, украинские военные не пострадали

21 октября 2019, 08:11

Штаб насчитал 12 обстрелов, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что противник обстреливал позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По информации штаба, огонь велся вблизи Богдановки по направлению Петровского — из стрелкового оружия; у Водяного — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Павлополя, Пищевика и Невельского — из крупнокалиберных пулеметов; у Песков — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловки — из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; у Славного — из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, включая и автоматические гранатометы.

Также отмечается, что огонь открывался у Крымского — из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Золотого-4 — с автоматических станковых гранатометов; у Орехова — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

По информации штаба, с начала суток вооруженные боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

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