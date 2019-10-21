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Рябошапка заявил о связи дел против Пашинского и Гладковского

21 октября 2019, 10:01

Рябошапка заявил о связи дел против Пашинского и Гладковского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о связи уголовных производств против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция «Народный фронт») и бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, который продолжает голодать. Об этом передают «Українськi Новини».

«Даже подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом (Пашинским). Это тоже было определенной частью сюжета, связанной с тем, что инкриминируется Гладковскому», — сказал он.

Также Рябошапка отметил, что в течение определенного времени процессуальные решения могут появиться в других делах, в которых фигурирует Пашинский.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

18 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского, который продлится до 4 декабря. Рябошапка допускает сообщение Пашинскому 3 новых подозрений в уголовных преступлениях.

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