«Каждый имеет право шутить, как ему удается». Премьер отреагировал на номер «Квартала» о поджоге у Гонтаревой

Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга прокомментировал номер «Вечернего квартала» о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, подчеркнув, что Украина — демократическое государство, и каждый может шутить так, как ему заблагорассудится.



Гончарук отметил, что номера не видел, но лично считает не нормальным радоваться и смеяться над горем. «Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику — это, по-моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным», — добавил премьер.



Гончарук подчеркнул, что правоохранители должны дать оценку поджога дома Гонтаревой. «Точно надо разобраться, кто виновен, кто стоит за этим и как произошло, что это событие совпало с визитом миссии МВФ. Это более важное событие, которое необходимо комментировать», — заявил он.



Премьер заверил, что президент Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.



«Я не один раз видел реакцию президента Зеленского на историю пожара в доме госпожи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая — никто не может радоваться, что у человека горит дом... Президент Зеленский точно с этого не смеялся», — подчеркнул Гончарук.

В новом выпуске шоу «Вечерний квартала» был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Комик Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки исполнил песню со словами «Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала». Телевизионная версия шоу была показана на канале «1+1» Игоря Коломойского.



Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в номере. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что этот номер «выглядит очень плохо» для внешних инвесторов.



Коломойский сказал журналистам, что ему ему «очень понравился» номер «Квартала».



17 сентября Валерия Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в селе Гореничи под Киевом был сожжен в результате поджога. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.