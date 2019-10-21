В Одессу из США доставили два патрульных катера Island. Они получили донбасские названия

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island. Об том сообщает пресс-центр военно-морских сил ВС Украины.



Катера получили названия «Славянск» и «Старобельск». После продолжительной транспортировки их разгружают и готовят к эксплуатации. После этого они под командованием украинского экипажа начнут работу в акваториях Черного и Азовского морей, рассказали в ВМС.





В декабре 2018 года о планах получить от США два патрульных катера сообщал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Тогда он говорил, что их поставку украинские ВМС ожидают в июле.