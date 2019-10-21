Президент корпорации «Богдан», бывший первый замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Гладковский вышел из СИЗО около 15:20 понедельника.



Гладковский отказался общаться с журналистами и уехал на автомобиле, который его ожидал под зданием СИЗО.

Фото: НАШ.Максі-ТВ / YouTube

Его адвокат Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также отметил, что на его клиента надели электронный браслет.

Ранее сообщалось, что за Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов гривен.



17 октября Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ. Ему было сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.



По версии следствия, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды для компании «Богдан Моторс», в которой он является конечным владельцем. Как следствие, государство понесло свыше 10 миллионов гривен убытков.



Также, по информации правоохранителей, Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева.



19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 миллионов гривен.