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В «Слуге народа» обещают писать закон об «особом статусе» Донбасса в диалоге с обществом и без иностранцев

21 октября 2019, 16:54

В «Слуге народа» обещают писать закон об «особом статусе» Донбасса в диалоге с обществом и без иностранцев

Закон об «особом статусе» Донбасса будет разрабатываться в Верховной Раде в диалоге с обществом, а не за пределами Украины, подчеркнул народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«При предыдущем президенте [Петре Порошенко] для того, чтобы ему начать переговоры в Нормандском формате, он принял специальный закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Во время круглого стола Качура также указал, что этот закон не будет писаться за пределами Украины. «Его не будут писать иностранцы, Российская Федерация, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом», — заверил он.

Реагируя на замечание сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко о том, что нет закона «об особом статусе Донбасса», а есть закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), Качура сказал, что украинцы знают его как «закон об особом статусе», и напомнил, что он предусматривает.

Депутат также заявил, что «нет никакой капитуляции» в стратегии президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» по прекращению войны на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

«Мы с вами находимся на одной стороне, по другую сторону — все остальные. Давайте сейчас внутри страны сконцентрируемся на единстве, чтобы мы сообща сформировали сильную позицию и достигли результатов», — призвал он.

Качура подчеркнул, что у власти есть «план А», а если он не сработает, то обществу будет представлен «план Б», но пока не время «раскрывать карты».

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса. Однако украинские власти намерены приступить к разработке законопроекта только после встречи лидеров «нормандской четверки». Дата этого саммита пока не определена.

ТЕМЫ

Организации
Слуга народа
Люди
Александр Качура
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