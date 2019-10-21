В Кремле не видят прогресса в подготовке ко встрече «нормандской четверки»

Российская сторона не видит продвижения в подготовке встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс-Украина».



«Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется», — сказал он.



Ушаков напомнил, что в РФ ожидают, «чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей».



В Кремле считают, что после подписания «формулы Штайнмайера» звучат противоречивые сигналы от официального Киева.



«То есть много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — сказал Ушаков.

Ранее Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки», сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что украинская сторона расценивает данный саммит как «последнюю честную попытку идти минским путем» в урегулировании конфликта на Донбассе.



Конкретной даты проведения саммита лидеров «нормандской четверки» еще нет, переговоры об этом ведутся. На этой неделе украинский вопрос и подготовку к нормандской встрече в своем телефонном разговоре обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.